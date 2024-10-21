Москва, 21 октября, 2024, 11:35 — ИА Регнум. Президентские выборы в Молдавии вызывают много вопросов, заявил 21 октября журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Осматеско/РИА Новости Майя Санду

«Те показатели, которые мы сейчас видим, за которыми мы наблюдаем и динамика их изменений, конечно, вызывает очень много вопросов», — сказал представитель Кремля.

Вместе с тем Песков назвал трудно объяснимыми темпы прироста голосов в пользу Санду и призывающих за евроинтеграцию. Он добавил, что даже в условиях несвободной избирательной компании можно увидеть, как много людей не являются сторонниками идеологии действующего президента Молдавии Майи Санду.

Как передавало ИА Регнум, после обработки 98,29% протоколов действующий президент Молдавии Майя Санду лидирует на выборах после первого тура с результатом 41,92% голосов. На втором месте — кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло с результатом в 26,35% голосов.

Согласно системе абсолютного большинства, для победы в первом туре одному из кандидатов необходимо набрать более 50% голосов, чего в данный момент не произошло. Второй тур выборов запланирован на 3 ноября.

По итогам обработки 96,21% бюллетеней в поддержку вступления Молдавии в Европейский союз выступили 48,97% избирателей, против — 51,03%. В Приднестровье против проголосовали более 62,5% избирателей.

Другой кандидат в президенты Молдавии Ион Кику также обвинил организаторов выборов в неправильном проведении процедуры. Он отметил, что на выборах замечены случаи откровенной фальсификации, в том числе через систему голосования, когда в списках находили уже умерших людей. По его словам, жалобы по этому поводу, поданные в Центральную избирательную комиссию Молдавии и соответствующие инстанции, были проигнорированы.

Кандидат в президенты Молдавии Василий Тарлаев также заявил, что в ходе голосования выявлены нарушения. По его словам, в некоторых больницах и клиниках медицинский персонал массово собирал у пациентов бюллетени. Политик допустил, что это могло быть сделано для фальсификации результатов.