Кишинёв, 21 октября, 2024, 10:22 — ИА Регнум. Действующий президент Молдавии Майя Санду лидирует на выборах после первого тура с результатом 41,92% голосов, сообщил ЦИК Молдавии после обработки 98,29% протоколов.

IMAGO/Jürgen Heinrich/Global Look Press Майя Санду

На втором месте — кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло с результатом в 26,35% голосов.

Согласно системе абсолютного большинства, для победы в первом туре одному из кандидатов необходимо набрать более 50% голосов, чего в данный момент не произошло. Второй тур выборов запланирован на 3 ноября.

Как передавало ИА Регнум, утром 20 октября в Молдавии началось голосование на выборах президента республики и на референдуме о членстве страны в Евросоюзе. Кандидат в президенты Молдавии Василий Тарлаев заявил, что в ходе голосования выявлены нарушения. По его словам, в некоторых больницах и клиниках медицинский персонал массово собирал у пациентов бюллетени. Политик допустил, что это могло быть сделано для фальсификации результатов.

По итогам обработки 96,21% бюллетеней в поддержку вступления Молдавии в Европейский союз выступили 48,97% избирателей, против — 51,03%. В Приднестровье против проголосовали более 62,5% избирателей.

Другой кандидат в президенты Молдавии Ион Кику также обвинил организаторов выборов в неправильном проведении процедуры. Он отметил, что на выборах замечены случаи откровенной фальсификации, в том числе через систему голосования, когда в списках находили уже умерших людей. По его словам, жалобы по этому поводу, поданные в Центральную избирательную комиссию Молдавии и соответствующие инстанции, были проигнорированы.