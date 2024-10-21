Москва, 21 октября, 2024, 11:20 — ИА Регнум. У актёра Василия Ливанова после недавнего инсульта начались проблемы с двигательным аппаратом, и ему прописали ходунки. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Владимир Песня/РИА Новости

«Лучший Шерлок Холмс восстанавливается после инсульта. Из-за того, что Василию Борисовичу тяжело двигаться, врачи рекомендовали ему пользоваться ходунками», — отмечено в посте.

Как передавало ИА Регнум, состояние 89-летнего актёра ухудшилось 29 сентября, и 1 октября его госпитализировали с инсультом. Позднее в СМИ появились сообщения о том, что народному артисту России провели ангиографию и удалили тромб. Уточнялось, что у Ливанова был уже третий инфаркт мозга.

В ходе операции 5 октября у Ливанова произошла остановка сердца, 13 октября у актёра загноилась рана после хирургического вмешательства. Сын актёра Борис Ливанов 15 октября рассказал, что его отца выписали из больницы и направили домой на амбулаторное лечение.

17 октября Ливанов пожаловался на низкое давление и слабость, и прибывшая по вызову бригада скорой помощи оказала ему первую помощь. При этом состояние мужчины не угрожало его жизни, из-за чего актёр отказался от госпитализации, оставшись дома на амбулаторном лечении.