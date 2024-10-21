Москва, 21 октября, 2024, 09:33 — ИА Регнум. Россия предостерегла иностранных партнёров от поддержки «плана победы», предложенного главой киевского режима Владимиром Зеленским. Об этом 21 октября заявил директор второго департамента стран СНГ Министерства иностранных дел РФ Алексей Полищук.

Benoit Doppagne/Global Look Press Президент Украины Владимир Зеленский

«В «плане победы» Зеленского нет ни плана, ни победы», — подчеркнул дипломат.

По его словам, в продвигаемой украинскими властями «формуле мира» также не было ни мира, ни формулы, а в «саммите мира» в Бюргенштоке — ни мира, ни саммита. Полищук назвал эти инициативы Киева ультимативными.

«Мы предостерегаем наших друзей и партнёров от поддержки этих ультимативных инициатив и форматов, в которые их пытаются затянуть методами обмана и давления», — заявил в беседе с «РИА Новости» представитель внешнеполитического ведомства.

Дипломат добавил, что сам факт выдвижения «плана победы» дезавуирует заявления украинского руководства о стремлении к миру, так как его суть заключается в максимальной эскалации конфликта. По его словам, подобный документ напоминает «ещё один крик о помощи».

Как передавало ИА Регнум, 16 октября глава киевского режима Владимир Зеленский представил свой «план победы», первым пунктом которого является приглашение Украины в НАТО. Новый генсек альянса Марк Рютте в тот же день отметил, что пока преждевременно говорить о полной поддержке этого плана. Он подчеркнул, что Североатлантический альянс обсудит отдельные аспекты этого документа.

Также «план победы», в частности, предполагает «укрепление обороны» Украины и перенос боевых действий «на территорию России», «неядерное сдерживание» РФ путём размещения западного оружия на Украине.

Так называемую «формулу мира» из десяти пунктов Зеленский обнародовал в ноябре 2022 года. Одно из требований Киева — восстановление территориальной целостности Украины в границах 1991 года (с Крымом, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями). Однако после двух лет непрекращающегося конфликта киевский режим начал рассматривать сценарии, при которых ему придётся пересмотреть свою принципиальную позицию по возврату территорий, воссоединившихся с Россией.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что глава киевского режима продвигает не «план мира», а план дальнейшей эскалации украинского конфликта с риском прямого военного столкновения НАТО с Россией. Представитель Кремля назвал намерения Киева недальновидными, безрассудными и нелогичными с учётом нынешнего положения Украины в конфликте.

Президент России Владимир Путин 18 октября заявил, что Россия заинтересована в том, чтобы завершить конфликт на Украине как можно быстрее, но определять сроки — сложная и контрпродуктивная вещь.