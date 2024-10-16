Брюссель, 16 октября, 2024, 21:32 — ИА Регнум. О полной поддержке всех пунктов «плана победы» главы киевского режима Владимира Зеленского говорить преждевременно. Об этом 16 октября заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в Брюсселе.

Sedat Suna/Global Look Press

«Мы приняли этот план к сведению, будем обсуждать отдельные его аспекты, по многим вопросам необходимо углубить наше понимание, у нас будет диалог за закрытыми дверями, и я не могу сейчас заявить, что мы полностью поддерживаем все его пункты», — пояснил Рютте.

Генсек НАТО при этом заверил, что военный альянс полностью поддерживает Украину.

Кроме того, Рютте указал, что на предстоящей встрече глав минобороны стран НАТО 17–18 октября глава военного ведомства Украины Рустам Умеров представит подробности по плану Зеленского. Сам глава киевского режима разъяснит свои требования лидерам стран Евросоюза на саммите ЕС.

Ранее ИА Регнум сообщало, что создаваемый в немецком Висбадене новый штаб Североатлантического альянса, который предназначен для координации военной помощи НАТО Украине, якобы сможет «изменить ситуацию» на поле боя.

В июле газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники написала, что НАТО собирается отправить на Украину нового высокопоставленного чиновника и создать новое командование в Висбадене. Отмечалось, что эти меры призваны укрепить перспективы Украины в конечном итоге вступить в НАТО, не предлагая ей при этом членства.