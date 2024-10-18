Москва, 18 октября, 2024, 17:32 — ИА Регнум. Россия заинтересована в том, чтобы завершить конфликт на Украине как можно быстрее, но определять сроки — сложная и контрпродуктивная вещь. Об этом 18 октября заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со СМИ стран БРИКС.

РИА Новости/Вячеслав Прокофьев/POOL

«Определять сроки завершения специальной военной операции (СВО) на Украине — сложная и контрпродуктивная вещь», — сказал он.

Путин отметил, что Россия стремится завершить конфликт миром как можно скорее, поскольку понимает, что он является «раздражителем» в мировых делах.

Как передавало ИА Регнум, Путин заявил, что Россия готова к продолжению борьбы с НАТО и одержит в ней победу.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 6 сентября, что специальная военная операция завершится тогда, когда Россия добьётся своих целей и сможет обеспечить безопасность и предсказуемость для будущих поколений.

5 сентября Песков заявил, что Россия хотела бы достичь своих целей на Украине мирными способами, однако ни Киев, ни Запад к переговорам не готовы.