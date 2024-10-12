Берлин, 12 октября, 2024, 10:37 — ИА Регнум. Киевский режим рассматривает сценарий, согласно которому ему придётся пересмотреть свою принципиальную позицию по возврату территорий, воссоединившихся с Россией. Об этом говорится в публикации немецкого издания Der Spiegel.

Иван Шилов ИА Регнум

Как рассказал высокопоставленный украинский чиновник на условиях анонимности, Киев ранее рассчитывал на «безоговорочную капитуляцию России», однако от подобной позиции украинская сторона постепенно начинает отказываться.

«Без уступок это будет невозможно. Сделка также должна быть выгодной для России», — приводит издание слова собеседника.

По его мнению, ситуацию усугубляют настроения в рядах ВСУ и гражданского населения, а также тот факт, что киевский режим столкнётся с сокращением поддержки со стороны США после выборов президента, вне зависимости от их итога.

«Прогноз плохой. Моральный дух части войск беспокоит. Люди на самом деле больше не хотят воевать», — добавил чиновник.

Он подчеркнул, что несправедливость, возникшая на Украине за время военного конфликта, может разорвать общество на части.

Как передавало ИА Регнум, 9 октября глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина с июля разрабатывает так называемую «формулу мира». Её завершение запланировано на ноябрь, добавил Зеленский.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что западные союзники Украины давят на Зеленского, требуя от него плана завершения военного конфликта. По данным издания, глава киевского режима в последнее время проявляет больше гибкости в вопросе переговоров с Россией.

5 сентября президент России Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме, заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной, но только на основе уже зафиксированных договоренностей. По его словам, эти договоренности были достигнуты в Стамбуле.