Париж, 20 октября, 2024, 18:32 — ИА Регнум. Распространение слухов о том, что КНДР передислоцировала свои вооружённые силы в Россию для участия в боевых действиях на Украине, даёт киевскому режиму возможность интернационализировать конфликт. Об этом 20 октября написала французская газета Le Journal du Dimanche (JDD).

РИА Новости/Илья Питалев

В материале отмечается, что России пришлось бы потратить слишком много времени на адаптацию не владеющих языком северокорейцев.

«Это бы показало, что у России не хватает людей, тогда как это не соответствует действительности — чего нельзя сказать об Украине», — сказано в материале.

Кроме того, издание считает, что в интересах Киева интернационализировать конфликт, всячески показывая, что Россия задействует союзников. При этом не исключены попытки Украины назвать северокорейцами российских граждан из восточных республик, говорится в статье.

Как передавало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский 14 октября бездоказательно обвинил КНДР в участии в украинском конфликте. По словам Зеленского, он заслушал доклад украинских разведывательных служб по этому вопросу.

Глава минобороны США Ллойд Остин заявил, что не может подтвердить заявления Киева о якобы присутствии войск Северной Кореи в зоне проведения российской спецоперации. Он уточнил, что Пентагон продолжит изучать этот вопрос.

Глава минобороны Южной Кореи Ким Ён Хён заявил, что Северная Корея якобы может направить свои войска в зону конфликта на Украине для поддержки России. На фоне своих заявлений он напомнил о взаимном договоре РФ и КНДР и назвал его «похожим» на союз.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал такие заявления южнокорейской стороны. Он назвал их похожими на информационную утку.

Президент России Владимир Путин в ходе визита в Пхеньян в июне подчёркивал, что в использовании северокорейских войск в зоне проведения специальной военной операции нет никакой необходимости.