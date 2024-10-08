Сеул, 8 октября, 2024, 10:22 — ИА Регнум. КНДР якобы может направить своих военных на Украину для поддержки России. С таким утверждением выступил глава минобороны Республики Кореи Ким Ён Хён во время парламентской сессии.

Иван Шилов ИА Регнум

«Поскольку Россия и Северная Корея подписали взаимный договор, похожий на военный союз, возможность такого развертывания весьма вероятна», — приводит слова министра южнокрейское агентство Yonhap.

Другие доводы в защиту своей позиции, согласно материалу агентства, Ким Ён Хён не стал приводить.

Как передавало ИА Регнум, 20 июня во время визита в Пхеньян президент России Владимир Путин отмечал, что в использовании солдат из КНДР в ходе спецоперации на Украине нет никакой необходимости.

Тогда Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын провели неформальные переговоры тет-а-тет и подписали договор о стратегическом партнёрстве между РФ и КНДР, который, по словам президента, должен стать основой отношений двух стран на долгий период. Новый договор в числе прочего предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии в отношении одного из участников.

Россия не нарушает никаких международных обязательств, взаимовыгодно развивая отношения с Ираном и КНДР, заявила в январе официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она ответила на просьбу прокомментировать заявления западных СМИ о якобы имеющем место использовании Москвой оружия из Пхеньяна и Тегерана в зоне СВО.