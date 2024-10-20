Неаполь, Италия, 20 октября, 2024, 12:43 — ИА Регнум. Глава минобороны США Ллойд Остин заявил, что не может подтвердить заявления Киева о якобы присутствии войск Северной Кореи в зоне проведения российской спецоперации.

KCNA/EPA/ТАСС

«Я видел эти публикации в СМИ. В настоящий момент я не могу их подтвердить», — заявил он вечером 19 октября в ходе пресс-конференции по итогам первого заседания министров обороны стран «Группы семи» в Неаполе.

Остин уточнил, что Пентагон продолжит изучать этот вопрос.

Как сообщало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский 14 октября бездоказательно обвинил КНДР в участии в украинском конфликте. По словам Зеленского, он заслушал доклад украинских разведывательных служб по этому вопросу.

Глава минобороны Южной Кореи Ким Ён Хён заявил, что Северная Корея якобы может направить свои войска в зону конфликта на Украине для поддержки России. На фоне своих заявлений он напомнил о взаимном договоре РФ и КНДР и назвал его «похожим» на союз.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 10 октября прокомментировал такие заявления южнокорейской стороны. Он назвал их похожими на информационную утку.

Президент России Владимир Путин в ходе своего июньского визита в Пхеньян подчёркивал, что в использовании северокорейских войск в зоне проведения специальной военной операции нет никакой необходимости.