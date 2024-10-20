Москва, 20 октября, 2024, 15:57 — ИА Регнум. Россия заинтересована в поставках нефти и сжиженного природного газа в Индонезию. Об этом 20 октября заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров по итогам рабочей поездки в Джакарту.

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«Это поставка нефти, мы также заинтересованы в развитии более широкой номенклатуры, включая сжиженный природный газ», — сказал он.

Мантуров добавил, что страны обсуждают сотрудничество в сфере атомной энергетики при участии «Росатома».

Как передавало ИА Регнум, 19 октября Мантуров прибыл в Джакарту на инаугурацию президента Индонезии Прабово Субианто. Там российскую делегацию встретили овациями и криками «Ура!».

Президент республики, представляя гостей, назвал имя Мантурова. Глава российской делегации встал и поприветствовал присутствующих. В ответ ему зааплодировали и прокричали приветствия.

31 июля Субианто посетил Москву и провёл переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Он отметил, что Индонезия рассматривает Россию как большого друга и хотела бы продолжить развивать с ней отношения.

Также Субианто провёл переговоры с министром обороны РФ Андреем Белоусовым. Стороны обсудили состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в области обороны.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее отмечал, что Индонезия является одним из ключевых партнёров России в АТОР и вместе с Москвой выступает за построение многополярного мира.