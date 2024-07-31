Москва, 31 июля, 2024, 14:06 — ИА Регнум. Россия рассматривает Индонезию как одного из важнейших партнёров в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Об этом заявил глава Минобороны России Андрей Белоусов на встрече с избранным президентом и министром обороны Индонезии Прабово Субианто.

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В Минобороны РФ отметили, что в ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития двустороннего российско-индонезийского сотрудничества в области обороны.

«Ваш визит в Россию — очень хорошая возможность обсудить текущее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в оборонной сфере. Рассматриваем Индонезию как одного из важнейших партнёров России в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — сказал Белоусов.

Российский министр подчеркнул, что Москва уделяет приоритетное внимание совместной оперативной и боевой подготовке, в том числе проведению военно-морских манёвров.

Белоусов также отметил продуктивную работу в многостороннем формате по линии диалоговых партнеров «СМОА плюс».

Вместе с этим глава российского оборонного ведомства выразил уверенность в том, что встреча послужит укреплению межведомственных связей, придаст дополнительный импульс для новых инициатив и дальнейшей работы по развитию взаимовыгодного сотрудничества.

«Такое событие — знак высокого доверия к Вам со стороны индонезийского народа», — добавил он.

В свою очередь Субианто поблагодарил Белоусова за проведение встречи.

«Россия всегда помогала Индонезии, и мы этого никогда не забудем», — добавил Субианто.

Как передавало ИА Регнум, Субианто прибыл в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин 31 июля проведёт встречу с Субианто. Сначала переговоры пройдут в узком составе, а после в формате рабочего завтрака.

72-летний Прабово Субианто, занимавший пост министра обороны Индонезии с 2019 года, победил по итогам прошедших в феврале 2024 года президентских выборов. Он набрал 58,6% голосов, заручившись поддержкой 96,2 млн избирателей.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее отмечал, что Индонезия является одним из ключевых партнёров России в Азиатско-Тихоокеанском регионе и вместе с РФ выступает за многополярный мир.