Джакарта, 20 октября, 2024, 11:13 — ИА Регнум. Российскую делегацию во главе с первым вице-премьером России Денисом Мантуровым встретили овациями и криками «Ура!» 20 октября на инаугурации президента Индонезии Прабово Субианто.

Tatan Syuflana/AP/TASS Избранный президент Индонезии Прабово Субианто на церемонии инаугурации

Президент республики, представляя гостей, присутствующих на инаугурации, назвал имя Мантурова. Глава российской делегации встал и поприветствовал присутствующих. В ответ ему зааплодировали и прокричали приветствия.

«Мы хотим быть другом всех стран, продолжая придерживаться принципа антиколониализма, потому что мы пережили колонизацию; [мы поддерживаем] антиугнетение, поскольку нас угнетали», — привело слова Субианто агентство AntaraNews.

Как сообщало ИА Регнум, выборы в Индонезии состоялись 14 февраля. За Субианто, который был министром обороны, проголосовали 58,59% избирателей (более 96,2 млн человек). В качестве избранного президента Индонезии Субианто 31 июля побывал с визитом в России и встретился с российским лидером Владимиром Путиным.

Накануне, 19 октября, делегация во главе с Мантуровым прибыла на самолёте в город Тангеранг. В международном аэропорту Сукарно-Хатта российских гостей встретила министр по правам женщин и детей Индонезии Бинтанг Пуспайога. Встреча была торжественной, в ней также участвовали военные.