Тангеранг, Индонезия, 19 октября, 2024, 10:16 — ИА Регнум. Российская делегация во главе с первым вице-премьером РФ Денисом Мантуровым прибыла 19 октября в Индонезию на инаугурацию президента республики Прабово Субианто, сообщил индонезийский телеканал Kompas.

Валерий Шарифулин/РИА Новости Первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров

Самолёт с российской делегацией приземлился утром в международном аэропорту Сукарно-Хатта в Тангеранге. Мантурова встретила министр по правам женщин и детей Индонезии Бинтанг Пуспайога.

Кроме того, российских гостей приветствовали представители ВС Индонезии.

Инаугурация избранного президента Индонезии Субианто и вице-президента Джебрана Ракабуминга пройдёт завтра, 20 октября. В ней примут участие около 20 глав государств.

Как сообщало ИА Регнум, президентские выборы в Индонезии состоялись 14 февраля. Генеральная избирательная комиссия республики 20 марта назвала победителя — им стал министр обороны страны Субианто. За него свои голоса отдали 58,59% избирателей (более 96,2 млн человек).

Избранный президент Индонезии Субианто 31 июля прибыл с визитом в Россию и встретился с президентом РФ Владимиром Путиным.

Экс-президент Индонезии, глава партии PDI-P Мегавати Сукарнопутри в начале октября заявила, что считает российского лидера сильным политиком. Она рассказала, что очень гордилась, когда в 2021 году получила от главы российского государства Звезду Дружбы.