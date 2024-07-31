Москва, 31 июля, 2024, 14:58 — ИА Регнум. Индонезия рассматривает Россию как большого друга и хотела бы продолжить развивать с ней отношения. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил избранный президент Индонезии Прабово Субианто.

Григорий Сысоев/РИА Новости

«Как вам известно, мы рассматриваем Россию как большого друга нашей страны, я бы хотел продолжить поддерживать такого рода отношения с вашей страной», — сказал он.

Субианто отметил, что он намерен развивать отношения с РФ после своего официального вступления в должность.

31 июля избранный президент Индонезии прибыл в Москву на переговоры с президентом России. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, сначала переговоры пройдут в узком составе, а затем в формате рабочего завтрака.

7 июля российский посол в республике Сергей Толчёнов заявил, что РФ готова принять Субианто с визитом как до, так и после его инаугурации.

Как сообщало ИА Регнум, 72-летний Прабово Субианто, который занимал пост министра обороны Индонезии с 2019 года, победил по итогам президентских выборов, набрав 58,6% голосов.