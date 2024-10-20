Париж, 20 октября, 2024, 13:05 — ИА Регнум. Руководство США больше не имеет принципиальных возражений против вступления Украины. Об этом заявила французская газета Le Monde, ссылаясь на источники.

Иван Шилов ИА Регнум

Ряд собеседников издания не исключает, что США также смогут переубедить власти Германии, которые пока не хотят расширения Североатлантического альянса за счёт Украины. Также против выступают Турция и Венгрия.

По мнению дипломатического источника газеты, если на президентских выборах в США в ноябре победит кандидат от Демократической партии Камала Харрис, то действующий глава государства Джо Байден может запустить процесс приглашения Украины в блок за время переходного периода до января 2025 года.

При этом в случае победы кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа Украину вряд ли пригласят в НАТО, так как любая инициатива Байдена может «усугубить ситуацию», заявил один из собеседников газеты. Материал был опубликован 19 октября.

Как передавало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский 16 октября представил в Раде так называемый «план победы». Первый пункт в нём — вступление Украины в НАТО.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте в тот же день заявил, что пока преждевременно говорить о полной поддержке этого плана. Альянс принял пожелания Зеленского к сведению и будет их рассматривать.

Агентство Associated Press, ссылаясь на дипломатов из стран НАТО, заявило, что в альянсе, прежде чем предложить Украине членство, хотят, чтобы у Киева не было никаких претензий по государственной границе. Это необходимо для гарантии, что блок не будет втянут в территориальные споры.

Директор 2-го департамента стран СНГ Министерства иностранных дел РФ Алексей Полищук 19 октября заявил, что в случае вступления Украины в НАТО будет невозможным дипломатическое урегулирование конфликта. Это приведёт к неконтролируемой эскалации конфликта, вина за которую будет целиком лежать на Западе.