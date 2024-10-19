Москва, 19 октября, 2024, 12:11 — ИА Регнум. Вступление Украины в НАТО автоматически будет означать, что никакое дипломатическое урегулирование украинского конфликта больше невозможно. Такое мнение в субботу, 19 октября, высказал директор 2-го департамента стран СНГ Министерства иностранных дел (МИД) РФ Алексей Полищук.

Иван Шилов ИА Регнум

«[Данный шаг] поставит крест на возможностях политико-дипломатического урегулирования, сделает неизбежным непосредственное вовлечение альянса в боевые действия и приведет к неконтролируемой эскалации, ответственность за которую целиком и полностью ляжет на западных кураторов киевского режима», — рассказал Полищук в беседе с «РИА Новости».

Так дипломат прокомментировал слова главы МИД Венгрии Петера Сийярто о том, что принятие Украины в альянс ознаменует начало третьей мировой войны. Полищук напомнил, что Россия постоянно предупреждает об опасности, которую будет нести вступление Киева в блок.

Как сообщало ИА Регнум, 16 октября глава киевского режима Владимир Зеленский представил свой «план победы», первым пунктом которого является приглашение Украины в НАТО. Новый генсек альянса Марк Рютте в тот же день отметил, что пока преждевременно говорить о полной поддержке этого плана. Он подчеркнул, что Североатлантический альянс обсудит отдельные аспекты этого документа. При этом сам Зеленский считает, что членство в НАТО — единственная альтернатива обладанию ядерным оружием для его страны.

Дипломаты НАТО 16 октября заявили, что границы Украины необходимо чётко определить до её вступления в альянс. По их утверждению, это нужно, чтобы обозначить в каких обстоятельствах возможно задействовать пятый пункт устава блока о коллективной обороне, не допустив разночтений.