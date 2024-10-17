Вашингтон, 17 октября, 2024, 12:42 — ИА Регнум. Украине необходимо чётко определить свои границы для членства страны в Североатлантическом альянсе. Об этом 16 октября сообщило агентство Associated Press со ссылкой на дипломатов из стран блока.

IMAGO/Andreas Stroh/Global Look Press

«Границы Украины должны быть чётко обозначены до её присоединения [к НАТО], чтобы не было никаких сомнений относительно того, когда вступит в силу гарантия пятой статьи (принцип коллективной обороны альянса. — Прим. ред.)», — говорится в публикации.

По словам автора материала, в НАТО уже 16 лет обдумывают вопрос о возможности вступления Украины в альянс.

Как сообщало ИА Регнум, 16 октября глава киевского режима Владимир Зеленский представил Раде свой «план победы» Украины. Его первым пунктом стало приглашение Украины в НАТО, вторым — «укрепление обороны» Украины и перенос боевых действий «на территорию России», третьим — «неядерное сдерживание» РФ путём размещения западного оружия на Украине, четвёртым — совместная с Евросоюзом и США добыча украинских ценных ресурсов, и пятым — использование ВСУ для укрепления обороны ЕС после завершения конфликта.

Позднее в этот же день газета The Washington Post написала, что главным пунктом «плана победы» Зеленского является вступление Украины в альянс. Автор публикации признал сложность выполнения этого положения, так как российская спецоперация была начата из-за намерения Москвы предотвратить такой вариант развития событий.

Ранее в этот же день генсек НАТО Марк Рютте заявил, что пока преждевременно говорить о полной поддержке альянсом всех пунктов «плана победы» Зеленского. Он уточнил, что военно-политический блок намерен обсуждать отдельные аспекты этого документа.

Президент РФ Владимир Путин в июне заявлял, что одним из условий для переговоров России с Украиной является заявление Киева об отказе от намерений вступить в НАТО, а также вывод украинских боевиков со всей территории новых регионов России и признание новых территориальных реалий.