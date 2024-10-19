Москва, 19 октября, 2024, 12:01 — ИА Регнум. Сын советского и российского актёра и режиссёра, народного артиста РСФСР Василия Ливанова Борис опроверг информацию об ухудшении состояния его отца.

Евгений Биятов/РИА Новости Василий Ливанов

«Все врут, всё сплетни», — сказал он в беседе с ТАСС.

Telegram-канал Mash 18 октября написал, что состояние актёра резко ухудшилось и ему вызвали скорую помощь. Утверждалось, что медики предположили поражение сосудов головного мозга и высокий риск повторного инсульта.

Как сообщало ИА Регнум, состояние 89-летнего актёра ухудшилось 29 сентября и 1 октября его госпитализировали с инсультом. Затем появились сообщения о том что Ливанову провели ангиографию и удалили тромб. Этот инсульт стал для актёра третьим.

Во время проведения операции 5 октября у народного артиста РСФСР произошла остановка сердца, 13 октября у Ливанова произошло загноение раны после хирургического вмешательства. Сын артиста Борис 15 октября сообщил, что его отца выписали из больницы и направили домой на амбулаторное лечение.