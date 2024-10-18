Детройт, США, 19 октября, 2024, 01:28 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Соединённых Штатов Америки от Республиканской партии Дональд Трамп выразил мнение, что убийство Израилем главы политбюро палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара может помочь добиться прекращения огня в секторе Газа. Об этом он сообщил в беседе с журналистами 18 октября по прибытии в Детройт, штат Мичиган.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Я считают, что это облегчит ситуацию», — приводит слова политика-республиканца агентство Reuters.

Также Трамп раскритиковал администрацию действующего президента США Джо Байдена за нерешительную поддержку Израиля и заявил, что планирует в ближайшее время поговорить с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

Как передавало ИА Регнум, 17 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об операции, в ходе которой мог быть ликвидирован лидер ХАМАС. Позднее эту информацию подтвердили израильские военные по результатам проведённой экспертизы ДНК.

На фоне сообщений о ликвидации Синвара президент США Джо Байдени Нетаньяху провели переговоры, в ходе которых глава Белого дома высоко оценил операцию ЦАХАЛ. Также стороны согласились с тем, что ликвидация лидера ХАМАС якобы позволит продвинуться в направлении заключения сделки по освобождению заложников и завершения боевых действий на территории сектора Газа.

По словам главы МИД Франции Жан-Ноэля Барро, убийство Синвара должно стать поворотным моментом в войне на территории палестинского анклава и приблизить мир. Он заявил, что теперь Израилю необходимо прекратить боевые действия.

По информации американского издания The Washington Post, убийство Израилем лидера ХАМАС, вероятно, только усугубит ситуацию и создаст новые трудности на пути достижения соглашения о прекращении огня. Утверждалось, что после ликвидации Яхья Синвара возник вопрос, придёт ли ему на замену человек, способный вести переговоры, и готово ли правительство Нетаньяху воспользоваться ситуацией для урегулирования конфликта.

Пресс-секретарь России Дмитрий Песков отметил, что Москва обеспокоена убийством лидера ХАМАС и последствиями, к которым оно приведёт. В первую очередь он указал на последствия для мирного населения и гуманитарную катастрофу, наблюдающуюся в секторе Газа и Ливане.