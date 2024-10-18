Вашингтон, 18 октября, 2024, 08:08 — ИА Регнум. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), ликвидировав главу политбюро палестинского движения ХАМАС Яхью Синвара, вероятно, только усугубила ситуацию и создала новые трудности на пути достижения соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Об этом 17 октября сообщило американское издание The Washington Post со ссылкой на источники.

Zuma/TASS Яхья Синвар

«Официальные лица, знакомые с военной стратегией Израиля и усилиями, предпринимавшимися для установления режима прекращения огня, заявляют, что убийство Синвара, возможно, создало только новые препятствия», — говорится в материале.

Уточняется, что после ликвидации лидера ХАМАС возник вопрос, придёт ли на замену Синвару человек, способный вести переговоры. Также авторы материала отмечают позицию израильской стороны, поскольку достоверно не известно, решит ли премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху воспользоваться ситуацией для урегулирования конфликта или же примет решение расширить военную операцию в секторе Газа для достижения «более значимых» результатов.

Отдельно подчёркивается, что будущее развитие событий напрямую повлияет на действующую демократическую администрацию США, представители которой в течение нескольких последних месяцев активно продвигали свой план по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке, переговоры в рамках которого провалились около месяца назад.

Как передавало ИА Регнум, 17 октября ЦАХАЛ сообщила об операции, в ходе которой мог быть ликвидирован лидер ХАМАС. Позднее эту информацию подтвердили израильские военные по результатам проведённой экспертизы ДНК. По словам вице-президента США Камалы Харрис, сотрудники американских спецслужб и разведки в течение последнего года взаимодействовали с израильской стороной в операциях по ликвидации представителей руководства палестинского движения.

На фоне сообщений о ликвидации Синвара президент США Джо Байден и Нетаньяху провели переговоры, в ходе которых глава Белого дома высоко оценил операцию ЦАХАЛ. Также стороны согласились с тем, что ликвидация лидера ХАМАС якобы позволит продвинуться в направлении заключения сделки по освобождению заложников и завершения боевых действий на территории сектора Газа. По мнению Байдена, Синвар якобы являлся «помехой» на пути к миру на Ближнем Востоке.