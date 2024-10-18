Москва, 18 октября, 2024, 11:53 — ИА Регнум. Россию беспокоят возможные последствия убийства Израилем главы политбюро палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара. Об этом 18 октября заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

«Для нас главное — те последствия для мирного населения, которые мы наблюдаем. Для нас это вызывает существенную обеспокоенность», — сказал он.

По его словам, в Ливане и секторе Газа уже наблюдается гуманитарная катастрофа, что вызывает наибольшее опасение РФ на Ближнем Востоке.

Как сообщало ИА Регнум, 17 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об операции, в ходе которой мог быть ликвидирован лидер ХАМАС. Позднее военные эту информацию подтвердили по результатам проведённой экспертизы ДНК.

Президент США Джо Байден заявил, что американские власти видели в деятельности убитого главы ХАМАС серьезную «помеху» на пути к миру на Ближнем Востоке. Байден также сравнил убийство Синвара с ликвидацией в 2011 году главы «Аль-Каиды» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) Усамы бен Ладена.

Американское издание The Washington Post 17 октября сообщило, что ЦАХАЛ убийством лидера ХАМАС, скорее всего, лишь усугубила ситуацию и создала новые трудности на пути достижения соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Отмечалось, что теперь возник вопрос, придёт ли на замену Синвару человек, способный вести переговоры.