Париж, 18 октября, 2024, 18:52 — ИА Регнум. Израиль назвал главной целью войны в секторе Газа ликвидацию главы палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара, поэтому теперь, когда его убили, Тель-Авив обязан прекратить боевые действия. Об этом 18 октября заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.

ТАСС/EPA/YAHYA ARHAB Яхья Синвар

«Это обязанность Израиля, и это в его интересах, чтобы война в Газе прекратилась, чтобы заселение западного берега реки Иордан прекратилось и наконец началось обсуждение решения конфликта путём создания двух государств», — отметил он в эфире радиостанции France Inter.

Барро подчеркнул, что ликвидация Синвара должна стать поворотным моментом в войне в Газе и приблизить мир в регионе. Ранее он назвал гибель лидера ХАМАС смертельным ударом по движению.

Как передавало ИА Регнум, Израиль ведёт бои в секторе Газа с 7 октября 2023 года после того, как боевики ХАМАС напали на израильские поселения, убили попавшихся им военнослужащих и мирных жителей, а также захватили заложников. 17 октября 2024 года в Тель-Авиве объявили о ликвидации Синвара.

Замглавы политбюро ХАМАС Халиль аль-Хайя на следующий день подтвердил гибель лидера организации. Он уточнил, что Синвар погиб в бою.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москву беспокоят возможные последствия убийства лидера палестинского движения. Он также указал на то, что после начала боевых действий Израиля в секторе Газа, а потом в Ливане там разразилась гуманитарная катастрофа.