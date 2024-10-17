Москва, 17 октября, 2024, 16:14 — ИА Регнум. Россия неоднократно предупреждала Израиль, что удар по ядерным объектам Ирана обернётся катастрофой, заявил 17 октября журналистам заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

РИА Новости / Григорий Сысоев

Он сообщил, что Москва неоднократно делала предупреждения израильской стороне и сейчас продолжает предостерегать Тель-Авив от рассмотрения организации такого удара.

«Это было бы катастрофическим развитием и полным перечёркиванием тех постулатов в сфере обеспечения ядерной безопасности, которые существуют», — заявил Рябков.

Как сообщало ИА Регнум, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале наземной военной операции в приграничье южной части Ливана в ночь на 1 октября. Израильские ВВС нанесли удар по лагерю палестинских беженцев Айн аль-Хильва.

Вечером того же дня ЦАХАЛ сообщила, что Иран нанёс ракетные удары по территории Израиля. В ответ израильские военные ударили по столице Ливана Бейруту.

Американская газета The New York Times сообщила, что Израиль в качестве ответа на ракетную атаку Ирана может нанести удар по иранским ядерным объектам. Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп 4 октября заявил, что Израилю следует позволить наносить удары по ядерным объектам Ирана.

Глава минобороны Израиля Йоав Галант 6 октября заявил, что военное руководство страны не исключает возможности атаковать иранские ядерные объекты.

Москва неоднократно призывала обе стороны конфликта к сдержанности. Официальный представитель МИД России Мария Захарова констатировала полный провал политики Вашингтона на Ближнем Востоке.