МИД России предостерёг Израиль от нанесения удара по ядерным объектам Ирана
Рябков: в случае удара Израиля по ядерным объектам Ирана произойдёт катастрофа
Москва, 17 октября, 2024, 16:14 — ИА Регнум. Россия неоднократно предупреждала Израиль, что удар по ядерным объектам Ирана обернётся катастрофой, заявил 17 октября журналистам заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
Он сообщил, что Москва неоднократно делала предупреждения израильской стороне и сейчас продолжает предостерегать Тель-Авив от рассмотрения организации такого удара.
«Это было бы катастрофическим развитием и полным перечёркиванием тех постулатов в сфере обеспечения ядерной безопасности, которые существуют», — заявил Рябков.
Как сообщало ИА Регнум, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале наземной военной операции в приграничье южной части Ливана в ночь на 1 октября. Израильские ВВС нанесли удар по лагерю палестинских беженцев Айн аль-Хильва.
Вечером того же дня ЦАХАЛ сообщила, что Иран нанёс ракетные удары по территории Израиля. В ответ израильские военные ударили по столице Ливана Бейруту.
Американская газета The New York Times сообщила, что Израиль в качестве ответа на ракетную атаку Ирана может нанести удар по иранским ядерным объектам. Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп 4 октября заявил, что Израилю следует позволить наносить удары по ядерным объектам Ирана.
Глава минобороны Израиля Йоав Галант 6 октября заявил, что военное руководство страны не исключает возможности атаковать иранские ядерные объекты.
Москва неоднократно призывала обе стороны конфликта к сдержанности. Официальный представитель МИД России Мария Захарова констатировала полный провал политики Вашингтона на Ближнем Востоке.