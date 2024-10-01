Тель-Авив, Израиль, 1 октября, 2024, 19:38 — ИА Регнум. По территории Израиля были запущены ракеты со стороны Ирана. По всей стране объявлена воздушная тревога. Об этом 1 октября сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

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«Уважаемые граждане. Не так давно из Ирана были запущены ракеты по территории Государства Израиль. Вас просят быть бдительными и действовать точно в соответствии с инструкциями командования тыла», — указано в Telegram-канале военных.

Отмечается, что на сотовые телефоны жителей ряда районов были направлены сообщения с инструкциями о том, как найти самое безопасное место в зависимости от района, в котором они находятся.

В ЦАХАЛ подчеркнули, что система противовоздушной обороны полностью работоспособна.

По информации телеканала ABC, ожидается запуск до 250 ракет двумя волнами со стороны Ирана. Снарядам должно потребоваться менее 15 минут, чтобы достичь целей после запуска. Израильские военные не планируют наносить превентивный удар.

Как сообщало ИА Регнум, 1 октября премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху предупредил гражданское население Израиля о предстоящих «днях испытаний». Глава израильского правительства попросил соотечественников строго выполнять указания тылового командования государства для спасения жизней и держаться вместе.

ЦАХАЛ в ночь на 1 октября объявила о начале наземной военной операции в приграничье южной части Ливана. Утверждалось, что вторжение осуществляется для уничтожения объектов «Хезболлы». По информации телеканала Al Mayadeen, военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по лагерю палестинских беженцев Айн аль-Хильва на юге страны. Отмечалось, что в результате этого погибли как минимум пять палестинских беженцев.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков осудил действия Тель-Авива. По его словам, они ведут к росту напряжённости в регионе и могут сказаться на ситуации губительным образом. Военная операция Израиля в Ливане вызывает глубокую озабоченность, добавил официальный представитель Кремля.