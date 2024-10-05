Вашингтон, 5 октября, 2024, 05:32 — ИА Регнум. Заявление, что Израилю следует позволить наносить удары по ядерным объектам Ирана сделал 4 октября кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп на встрече с избирателями в штате Северная Каролина.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

Трамп прокомментировал позицию действующего американского лидера Джозефа Байдена, который назвал нецелесообразным нанесение Израилем ударов по ядерным объектам Ирана.

По мнению Трампа, Байден неправ, так как ядерное оружие представляет собой самый большой риск, который нужно убрать, это именно та цель, по которой нужно нанести удар.

«Ответ должен был быть следующим: сначала бить по ядерным объектам и беспокоиться обо всем остальном после», — подчеркнул Трамп и добавил, что к такому развитию событий нужно быть готовым.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как сообщил президент США Байден, руководство Израиля ещё не приняло решений о конкретных целях возможного удара по Ирану в качестве ответа на массированный ракетный обстрел израильской территории в начале месяца.

Байден отметил, что на месте властей Израиля рассмотрел бы альтернативные варианты ответной атаки, постаравшись при возможности воздержаться от ударов по объектам нефтяного сектора Ирана.

Немногим ранее Байден допустил, что полномасштабного конфликта на Ближнем Востоке можно избежать. При этом, по его словам, невозможно предсказать, в каком направлении будет развиваться ситуация.

Вечером 1 октября Иран в качестве мести за гибель лидера ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы нанёс массированный ракетный удар по территории Израиля. Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что было выпущено более 180 баллистических ракет, но израильские средства противовоздушной обороны перехватили большинство из них. Сообщалось, что Иран нанёс удар по израильской авиабазе Неватим и уничтожил около 20 истребителей F-35. ЦАХАЛ заявила, что ущерб от атаки был минимальным.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал ракетный обстрел большой ошибкой Ирана. Он пообещал, что Тель-Авив обязательно ответит на эту атаку.

Американское издание The New York Times со ссылкой на источники утверждало, что Израиль в качестве ответа на массированную ракетную атаку Ирана может якобы нанести удар по ядерным объектам на иранской территории.