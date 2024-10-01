Москва, 1 октября, 2024, 23:34 — ИА Регнум. Политика по Ближнему Востоку, проводимая администрацией действующего президента Соединённых Штатов Америки Джо Байдена, потерпела полный провал. Об этом 1 октября на фоне ракетных ударов Ирана по Израилю заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

«Полный провал администрации Байдена на Ближнем Востоке. Кровавая драма, которая только набирает обороты», — написала она в своём Telegram-канале.

По словам Захаровой, заявления Белого дома относительно последних событий демонстрируют полную беспомощность Соединённых Штатов в урегулировании конфликтов.

Также официальный представитель МИД России упрекнула госсекретаря США Энтони Блинкена в том, что усилия американской дипломатии, попытавшейся взять инициативу в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке, привели к тупику и десяткам тысяч жертв.

Как передавало ИА Регнум, вечером 1 октября на всей территории Израиля объявили воздушную тревогу в связи с атакой Ирана. По словам представителя Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадного генерала Даниэля Хагари, со стороны Ирана было выпущено более 180 баллистических ракет. Он уточнил, что попадания зафиксированы в центре и на юге Израиля, а большую часть ракет перехватили средства противовоздушной обороны. Как сообщило иранское агентство SHAFAQNA, иранские военные в ходе массированного ракетного удара по Израилю уничтожили более двух десятков истребителей F-35 на авиабазе Неватим. По информации издания The Times of Israel, в результате ракетного обстрела пострадали два человека, получившие лёгкие осколочные ранения в Тель-Авиве.

По словам представителя Совета по национальной безопасности Белого дома Шона Саветта, Джо Байден приказал американским военным оказать поддержку Израилю в отражении ракетной атаки со стороны Ирана. Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан назвал массированный ракетный удар серьёзной эскалацией со стороны Ирана.