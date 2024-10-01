Захарова назвала ситуацию на Ближнем Востоке полным провалом США
Захарова на фоне удара по Израилю: США потерпели провал на Ближнем Востоке
Москва, 1 октября, 2024, 23:34 — ИА Регнум. Политика по Ближнему Востоку, проводимая администрацией действующего президента Соединённых Штатов Америки Джо Байдена, потерпела полный провал. Об этом 1 октября на фоне ракетных ударов Ирана по Израилю заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
«Полный провал администрации Байдена на Ближнем Востоке. Кровавая драма, которая только набирает обороты», — написала она в своём Telegram-канале.
По словам Захаровой, заявления Белого дома относительно последних событий демонстрируют полную беспомощность Соединённых Штатов в урегулировании конфликтов.
Также официальный представитель МИД России упрекнула госсекретаря США Энтони Блинкена в том, что усилия американской дипломатии, попытавшейся взять инициативу в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке, привели к тупику и десяткам тысяч жертв.
Как передавало ИА Регнум, вечером 1 октября на всей территории Израиля объявили воздушную тревогу в связи с атакой Ирана. По словам представителя Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадного генерала Даниэля Хагари, со стороны Ирана было выпущено более 180 баллистических ракет. Он уточнил, что попадания зафиксированы в центре и на юге Израиля, а большую часть ракет перехватили средства противовоздушной обороны. Как сообщило иранское агентство SHAFAQNA, иранские военные в ходе массированного ракетного удара по Израилю уничтожили более двух десятков истребителей F-35 на авиабазе Неватим. По информации издания The Times of Israel, в результате ракетного обстрела пострадали два человека, получившие лёгкие осколочные ранения в Тель-Авиве.
По словам представителя Совета по национальной безопасности Белого дома Шона Саветта, Джо Байден приказал американским военным оказать поддержку Израилю в отражении ракетной атаки со стороны Ирана. Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан назвал массированный ракетный удар серьёзной эскалацией со стороны Ирана.