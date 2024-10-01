Тель-Авив, Израиль, 1 октября, 2024, 17:10 — ИА Регнум. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о мобилизации четырёх дополнительных резервных бригад для выполнения задач на северном направлении. Соответствующая информация появилась 1 октября.

Иван Шилов ИА Регнум

«В соответствии с оценкой ситуации Армия обороны Израиля призывает четыре дополнительные резервные бригады для выполнения оперативных задач на северном направлении», — сказано в заявлении, распространённом в официальном Telegram-канале ЦАХАЛ.

Как передавало ИА Регнум, израильские силы в ночь на 1 октября сообщили о начале наземной военной операции в приграничных районах на юге Ливана. Израильская армия объявила, что целью вторжения является уничтожение объектов «Хезболлы».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков осудил действия Тель-Авива. По его словам, они ведут к росту напряжённости в регионе и могут сказаться на ситуации губительным образом. Военная операция Израиля в Ливане вызывает глубокую озабоченность, добавил официальный представитель Кремля.

Официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Троссел заявила, что из-за нападения Израиля на Ливан в регионе может разразиться гуманитарная катастрофа. Её последствия могут распространиться на другие страны и регионы.