Тель-Авив, Израиль, 6 октября, 2024, 23:54 — ИА Регнум. Военно-политическое руководство Израиля не исключает возможного удара по ядерным объектам Ирана в качестве ответных действий на иранскую ракетную атаку в начале месяца. Об этом 6 октября заявил глава израильского минобороны Йоав Галант в беседе с телеканалом CNN.

ИА Регнум Ответ Ирана

«Всё обсуждается… Израиль обладает возможностями для поражения целей как вблизи, так и на дальнем расстоянии. Мы ответим на иранскую атаку соответствующим образом», — указал Галант.

Как уточняет CNN, министр обороны Израиля является ключевой фигурой в переговорах с Соединёнными Штатами Америки, которые выступают против ударов по ядерным объектам Ирана и пытаются убедить Тель-Авив принять ограниченные ответные меры.

Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в очередной раз заявил о праве и обязанности еврейского государства ответить на ракетный удар Ирана по израильской территории.

Как передавало ИА Регнум, вечером 1 октября Иран в качестве мести за гибель лидера ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы нанёс массированный ракетный удар по территории Израиля. По информации Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), со стороны Ирана было выпущено более 180 баллистических ракет, но израильские средства противовоздушной обороны перехватили большинство из них. 5 октября ЦАХАЛ признала, что в результате ракетного удара поражены авиабазы Неватим и Тель-Ноф израильских военно-воздушных сил. При этом уточнялось, что попадание по объектам не повлияло на боеготовность израильских войск.

Согласно заявлениям СМИ и официальных лиц, в том числе президента США Джо Байдена, Израиль рассматривает множество вариантов возможного ответа. В их числе — ограниченные стратегические удары по формированиям и подразделениям Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана в Йемене или Сирии, удары по нефтяному сектору или объектам иранской ядерной программы.