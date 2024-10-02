Москва, 2 октября, 2024, 12:25 — ИА Регнум. Россия призывает к сдержанности стороны конфликта на Ближнем Востоке, а также осуждает действия, которые приводят к гибели мирного населения. Об этом 2 октября заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Taher Abu Hamdan/XinHua/Global Look Press Авиаудары Израиля по Ливану

По словам представителя Кремля, в данный момент ситуация на Ближнем Востоке развивается по самому тревожному сценарию.

«Мы призываем все стороны к сдержанности на фоне того, что происходит. И, конечно же, мы осуждаем любые действия, которые ведут к гибели гражданского населения», — сказал он.

Песков уточнил, отвечая на вопрос о действиях Москвы на фоне эскалации на Ближнем Востоке, что у РФ есть контакты со всеми сторонами конфликта и она продолжает их осуществлять, призывая всех к сдержанности.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 1 октября Тель-Авив объявил о начале наземной операции на юге Ливана. По утверждению Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), это будут локализованные рейды для уничтожения инфраструктуры ливанского шиитского движения «Хезболла».

Вечером 1 октября Иран нанёс массированный ракетный удар по Израилю. По информации газеты The Jerusalem Post, в ходе него по территории еврейского государства выпустили порядка 400 ракет.

Представитель Совета по национальной безопасности Белого дома Шон Саветт вечером 1 октября сообщил, что президент США Джо Байден приказал американским военным поддержать Израиль в отражении ракетной атаки Ирана. В свою очередь, советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан назвал эти действия Ирана серьёзной эскалацией.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова 2 октября отметила, что участие США как «миротворца» в палестино-израильском конфликте снова пододвинуло Ближний Восток к обрыву. Дипломат назвала обострение конфликта зоной прямой ответственности США, которые присвоили себе право единолично творить добро в этом регионе.