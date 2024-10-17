Будапешт, 17 октября, 2024, 16:10 — ИА Регнум. От представленного главой киевского режима Владимиром Зеленским «плана победы» Украины в конфликте бросает в дрожь. Об этом 17 октября заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Официальное интернет-представительство президента России

«Зеленский представляет свой «план победы». От того, что он изложил вчера в украинском парламенте, бросает в дрожь», — написал он на своей странице в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

По словам главы венгерского правительства, Евросоюз вступил в конфликт на Украине «с плохо организованной, плохо реализованной и плохо рассчитанной стратегией» — и потому сейчас нужно переходить к мирной стратегии.

Орбан уточнил, что намерен предложить канцлеру ФРГ Олафу Шольцу и президенту Франции Эммануэлю Макрону в ускоренном порядке от имени всего ЕС сесть за стол переговоров с Россией для урегулирования украинского конфликта.

Как сообщало ИА Регнум, 16 октября глава киевского режима представил Верховной раде свой «план победы» Украины. Первым пунктом в нём он назвал приглашение Украины в НАТО, вторым — «укрепление обороны» Украины с переносом боевых действий «на территорию России», третьим — «неядерное сдерживание» РФ путём размещения западного оружия на Украине, четвёртым — совместную с Евросоюзом и США добычу украинских ценных ресурсов, и пятым — использование украинских боевиков для укрепления обороны ЕС после завершения конфликта.

Позднее в этот же день генсек НАТО Марк Рютте заявил, что ещё преждевременно говорить о полной поддержке всех пунктов этого «плана победы». При этом он назвал это проект «сильным сигналом», который Запад принимает.

Дипломаты НАТО 16 октября заявили, что границы Украины необходимо чётко определить до её вступления в альянс. По их утверждению, это нужно, чтобы обозначить, в каких обстоятельствах возможно задействовать пятый пункт устава блока о коллективной обороне, не допустив разночтений.