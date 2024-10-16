Киев, 17 октября, 2024, 00:21 — ИА Регнум. Границы Украины необходимо чётко демаркировать до вступления страны в Североатлантический альянс. Об этом 16 октября дипломаты НАТО сообщили агентству Associated Press.

ИА Регнум Украина, НАТО

Поясняется, что демаркация границ необходима для того, чтобы понять, в каких обстоятельствах возможно задействовать пятый пункт устава НАТО о коллективной обороне, чтобы не допустить разночтений.

При этом новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отметил, что Украина вступит в альянс, когда для этого наступит время, и НАТО делает всё для ускорения этого момента.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил генсек НАТО Марк Рютте, он не может в полной мере поддержать «план победы» главы киевского режима Владимира Зеленского. При этом Рютте добавил, что предложенный проект является «сильным сигналом», который Запад принимает.

9 октября глава киевского режима Зеленский назвал приглашение Украины в НАТО первым пунктом своего «плана победы». Он также назвал членство Киева в альянсе «геополитическим проигрышем» России.

Президент России Владимир Путин в июне отмечал, что одним из условий для переговоров Москвы с Киевом станет заявление последнего об отказе от намерений вступить в НАТО. Российский лидер также указывал на то, что киевский режим должен вывести своих боевиков из новых регионов и признать новые территориальные реалии.