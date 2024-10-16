Бейрут, 17 октября, 2024, 01:55 — ИА Регнум. Танк Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) «Меркава» открыл прицельный огонь по опорному пункту Временных сил ООН в южном Ливане (UNIFIL), сообщили в пресс-службе этой миротворческой миссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Миротворцы ООН

В заявлении на странице UNIFIL в социальной сети X (бывший Twitter) уточняется, что обстрелянная позиция миротворцев находится в районе поселения Кфаркила, нанесен материальный ущерб. В результате атаки получили повреждения наблюдательная вышка и средства объективного контроля.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 1 октября ЦАХАЛ объявила о начале наземной военной операции в приграничных районах на юге Ливана. Израильская армия также заявила, что задействовала для ударов военно-воздушные силы и артиллерию.

2 октября Израиль объявил персоной нон грата генсека ООН Антониу Гутерриша и запретил ему въезд в страну. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что этим решением израильские власти показали, что не допускают никакой роли этой международной организации в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке.

6 октября авиация Израиля нанесла удар по зданию центра Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в районе Джабалии на севере сектора Газа (Палестина). Израильские военные утверждали, что в этом месте якобы находился командно-контрольный пункт радикального палестинского движения ХАМАС.