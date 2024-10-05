Рамалла , 6 октября, 2024, 00:18 — ИА Регнум. Израильская авиация нанесла удар по зданию центра Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) на севере сектора Газа, сообщили 5 октября в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Иван Шилов ИА Регнум Сектор Газа

Цель находилась в районе Джабалии. Военные еврейского государства утверждают, что в этом месте располагался командно-контрольный пункт радикального палестинского движения ХАМАС.

Представители ЦАХАЛ в своём Telegram-канале уточнили, что члены указанной организации якобы использовали объект для планирования и осуществления своих атак против израильских войск.

Как сообщало ИА Регнум, 4 октября генеральный комиссар БАПОР Филиппе Лаззарини написал, что как минимум 21 палестинец погиб в секторе Газа в результате недавних израильских обстрелов школ, в которых находились пункты временного размещения беженцев. Он отметил, что за всё время конфликта атакам подверглись более 140 подобных учреждений.

Ещё в феврале Израиль заявил, что якобы обнаружил туннель военной разведки ХАМАС под штаб-квартирой БАПОР в секторе Газа. Утверждалось, что внутри находилась электрическая инфраструктура, соединенная со зданием.

Израильская сторона также утверждала, что нашла внутри большое количество оружия и боеприпасов, а документы, будто бы обнаруженные в офисах БАПОР, подтвердили, что помещения использовались представителями ХАМАС. Подразделение ООН отрицало эту информацию.

В начале марта Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ обвинило Израиль в давлении на сотрудников организации, чтобы те солгали. В БАПОР уточнили, что израильская сторона требовала, чтобы работники сделали признание в участии в нападении ХАМАС на поселения еврейского государства в октябре 2022 года.

В конце марта британская газета The Guardian со ссылкой на источники написала, что власти Израиля призвали Организацию Объединённых Наций расформировать БАПОР, а также предложили передать его полномочия другому подразделению.