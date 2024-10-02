Москва, 2 октября, 2024, 15:46 — ИА Регнум. Израиль, объявив генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша персоной нон грата, показал, что не допускает никакой роли этой международной организации в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке, заявил 2 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Григорий Сысоев/РИА Новости Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш

«Мы видим точку зрения Израиля, которая говорит о том, что Израиль не допускает какой-то роли ООН», — процитировал Пескова Life.ru.

Представитель Кремля назвал ситуацию крайне напряжённой и добавил, что Москва призывает всех к сдержанности.

Как сообщало ИА Регнум, Израиль в ночь на 1 октября объявил о начале наземной операции на юге Ливана. Вечером в тот же день иранские военные нанесли по Израилю массированный ракетный удар.

Совет Безопасности ООН в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке решил провести 2 октября экстренное заседание. Гутерриш в соцсети Х выступил с осуждением эскалации конфликта, призвав его стороны прекратить огонь. Ни Израиль, ни Иран он при этом не упоминал.

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац 2 октября заявил, что Гутерришу закрыт въезд в страну.