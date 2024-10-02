Тель-Авив, Израиль, 2 октября, 2024, 13:08 — ИА Регнум. Глава МИД Израиля Исраэль Кац объявил персоной нон грата генсека ООН Антониу Гутерриша и запретил ему въезд в страну. Об этом 2 октября говорится в распространённом заявлении израильского внешнеполитического ведомства.

JUSTIN LANE/EPA/ТАСС Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш

«Министр иностранных дел Израиля Кац заявил <…>, что он объявил Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша персоной нон грата в Израиле, запретив ему въезд в страну», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в Тель-Авиве приняли такое решение после реакции Гутерриша на ракетный обстрел территории Израиля со стороны Ирана.

Ранее генсек ООН, комментируя произошедшее, написал в соцсети Х (ранее Twitter), что осуждает эскалацию конфликта на Ближнем Востоке, и призвал стороны прекратить огонь. При этом он не упоминал Израиль или Иран.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 1 октября Тель-Авив объявил о начале наземной операции на юге Ливана. По утверждению военных Израиля, они будут проводить локализованные рейды для уничтожения инфраструктуры ливанского шиитского движения «Хезболла».

Вечером 1 октября военные Ирана нанесли массированный ракетный удар по Израилю. По данным газеты The Jerusalem Post, в ходе него по территории еврейского государства было выпущено порядка 400 ракет.

В ночь на 2 октября стало известно, что Совбез ООН проведёт экстренное заседание по ситуации на Ближнем Востоке. Оно назначено на 10:00 по местному времени (17:00 мск).

Позднее в этот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва призывает к сдержанности стороны конфликта на Ближнем Востоке и осуждает действия, которые приводят к гибели мирного населения. По его словам, сейчас ситуация в этом регионе развивается по наиболее тревожному сценарию.