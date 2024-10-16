Москва, 16 октября, 2024, 05:01 — ИА Регнум. Крушение вертолёта Ми-8Т на Камчатке в конце августа могло произойти из-за действий экипажа воздушного судна в условиях плохой видимости из-за тумана, говорится в отчете Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

Максим Цуканов ИА REGNUM Вертолёт Ми-8

Авторы документа уточняют, что в момент ЧП наблюдалась низкая облачность, а горы были покрыты туманом. Кроме того, у командира экипажа не было допуска к полетам по приборам.

В МАК порекомендовали поводить для пилотов вертолётов дополнительное обучение, включающее анализ метеоусловий и отработку действий при попадании в сложные погодные условия.

Как сообщало ИА Регнум, 31 августа недалеко от посёлка Николаевка в Елизовском районе Камчатского края упал вертолёт Ми-8Т авиакомпании «Витязь-Аэро». Жертвами крушения стали 22 человека, в том числе 19 пассажиров.

Следствие возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»). В качестве основных версий авиакатастрофы рассматриваются техническая неисправность и нарушение правил пилотирования.

Росавиация начала проверку деятельности «Витязь-Аэро». 15 октября появилась информация о том, что ведомство лишило эту авиакомпанию сертификата эксплуатанта, тем самым запретив ей выполнять полёты.