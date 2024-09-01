Петропавловск-Камчатский, 1 сентября, 2024, 14:05 — ИА Регнум. В результате крушения вертолёта Ми-8Т на Камчатке погибли 22 человека, все трое членов экипажа и все 19 пассажиров, сообщили 1 сентября «Интерфаксу» в штабе по ликвидации последствий катастрофы.

МЧС РФ

В качестве приоритетной версии катастрофы рассматривается ошибка пилота в сложных метеоусловиях, лётчик мог не заметить сопку и задеть её склон, отметили также в штабе. При этом будет рассмотрена и версия отказа техники.

Пресс-служба МЧС России в свою очередь проинформировала об обнаружении 17 тел погибших.

«На Камчатке спасатели МЧС России доставлены к месту крушения вертолёта. На месте находятся девять спасателей поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по Камчатскому краю. Уже найдены 17 тел, поиски продолжаются», — сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, вертолёт авиакомпании «Витязь-Аэро» накануне вылетел из района вулкана Вачкажец в село Николаевка под Елизово. Вскоре после вылета, в 16:15 по местному времени (07:15 мск), связь с пилотами пропала. Во время полёта лётчики не сообщали о неполадках.

МЧС начало поисковую операцию, которая была затруднена сложными метеоусловиями. Спасателями были обнаружены обломки пропавшего вертолёта. Пресс-служба МЧС сообщила, что они находятся на высоте 900 м вблизи места, где экипаж в последний раз выходил на связь.

На борту пропавшего Ми-8Т находились 22 человека, три члена экипажа и 19 пассажиров, в числе которых были финансовый директор Российского футбольного союза Арсений Замятин и его жена.

Следственный комитет по факту происшествия возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.