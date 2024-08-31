Москва, 31 августа, 2024, 11:48 — ИА Регнум. По факту пропажи вертолёта Ми-8 на Камчатке возбуждено уголовное дело, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

Известия/Дмитрий Коротаев

«Камчатским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по факту утраты связи с вертолётом Ми-8 по ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»)», — сказано в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что сотрудниками СК проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств пропажи вертолёта.

Как передавало ИА Регнум, в Елизовском районе Камчатского края пропал вертолёт Ми-8 авиакомпании «Витязь-Аэро», который должен был доставить пассажиров из района вулкана Вачкажец на аэродром в селе Николаевка. На борту, по предварительным данным, находились 22 человека: 19 пассажиров и три члена экипажа. В Росавиации уточнили, что в назначенное время, около 07:15 мск, экипаж вертолёта не вышел на связь. МЧС направило вертолёт на поиски пропавшего воздушного судна. Сообщалось, что плохая погода мешает поискам вертолёта.

Пилоты во время полёта не сообщали о неполадках.