Петропавловск-Камчатский, 2 сентября, 2024, 10:04 — ИА Регнум. Техническая неисправность и нарушение правил пилотирования рассматриваются в качестве основных версий крушения вертолёта Ми-8Т на Камчатке, сообщил 2 сентября Следственный комитет.

МЧС России

«Произведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские, химическая, летно-техническая судебные экспертизы, изъяты образцы топлива с места вылета воздушного судна, бортовой самописец и GPS-навигатор, техническая документация», — сообщило ведомство.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Следователи также провели комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин авиакатастрофы.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3912972" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Следователи Восточного МСУТ СК России работают на месте крушения вертолета Ми-8Т

Расследование авиапроисшествия продолжается.

Вертолёт Ми-8Т авиакомпании «Витязь-Аэро» потерпел крушение 31 августа. Вертолёт разбился недалеко от посёлка Николаевка в Елизовском районе. Он вылетел из района вулкана Вачкажец в село Николаевка. Вскоре после вылета связь с пилотами пропала. Лётчики не сообщали о неполадках.

На борту находились 22 человека: три члена экипажа, а также 19 туристов, гидов и сопровождающих из Камчатского и Пермского краёв, Москвы, Липецкой и Амурской областей, Удмуртии и Бурятии. Никто не выжил.

Спасатели обнаружили обломки вертолёта на высоте 900 м. На месте крушения Ми-8Т 2 сентября нашли тела всех жертв крушения. На Камчатке 3 сентября объявили днём траура по погибшим в авиакатастрофе.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).