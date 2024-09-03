Петропавловск-Камчатский, 3 сентября, 2024, 08:27 — ИА Регнум. Специалисты Росавиации проводят проверку деятельности авиакомпании «Витязь-Аэро», чей вертолёт Ми-8 разбился на Камчатке 31 августа. Об этом 3 сентября сообщили в пресс-службе правительства региона.

МЧС России

Как уточнила замначальника управления ― начальник отдела расследования и профилактики авиационных событий Росавиации Кристина Бывалина, основное внимание уделят подготовке лётных экипажей, а также выполнению рекомендаций, которые были даны Росавиацией и Ространснадзором после катастрофы 2021 года, когда вертолёт Ми-8 потерпел крушение на Курильском озере.

Кроме того, проверки авиапредприятия также проводят следственные органы, транспортная прокуратура и Межгосударственный авиационный комитет (МАК). В ближайшее время МАК приступит к расшифровке обнаруженных на месте крушения бортовых самописцев. Известно, что они получили механические повреждения.

«Будет проведён анализ организации полёта, анализ всех видов обеспечения выполнения полёта, анализ состояния работоспособности авиационной техники, проведена оценка уровня подготовки экипажа. Также будет изучено состояние метеоусловий и оценка их влияния на авиационное происшествие», — добавил первый заместитель председателя Международного авиационного комитета Виктор Сороченко.

Как сообщало ИА Регнум, вертолёт Ми-8Т авиакомпании «Витязь-Аэро» потерпел крушение 31 августа. Он разбился недалеко от посёлка Николаевка в Елизовском районе. Он вылетел из района вулкана Вачкажец. Вскоре после вылета связь с пилотами пропала. Лётчики не сообщали о неполадках.

На борту находились 22 человека: три члена экипажа, а также 19 туристов, гидов и сопровождающих из Камчатского и Пермского краёв, Москвы, Липецкой и Амурской областей, Удмуртии и Бурятии. Все они погибли.

Спасатели обнаружили обломки вертолёта на высоте 900 м. 2 сентября на месте крушения нашли тела всех жертв катастрофы. На Камчатке 3 сентября объявили днём траура по погибшим в авиакатастрофе.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»). Предполагаемыми причинами крушения назвали техническую неисправность и нарушение правил пилотирования.