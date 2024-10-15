Петропавловск-Камчатский, 15 октября, 2024, 04:53 — ИА Регнум. Росавиация после крушения вертолёта Ми-8Т в Камчатском крае лишила авиакомпанию «Витязь-Аэро» сертификата эксплуатанта, тем самым запретив авиаперевозчику выполнять полёты. Об этом 15 октября, сообщил губернатор региона Владимир Солодов.

Иван Шилов ИА REGNUM Ми-8Т

«Росавиация приняла решение об остановке сертификата эксплуатанта авиакомпании «Витязь-Аэро»… Наша главная задача — досконально выяснить причины произошедшей авиакатастрофы и принять необходимые меры для повышения безопасности», — указал губернатор Камчатского края в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

По словам Солодова, на данный момент решается вопрос о передаче вертолётов авиакомпании в аренду «Камчатскому авиационному предприятию» для осуществления авиаперевозок.

Как передавало ИА Регнум, вертолёт Ми-8Т авиакомпании «Витязь-Аэро» потерпел крушение 31 августа недалеко от посёлка Николаевка в Елизовском районе Камчатского края. В результате авиакатастрофы погибли 22 человека, все трое членов экипажа и все 19 пассажиров

По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»). В качестве основных версий авиакатастрофы рассматриваются техническая неисправность и нарушение правил пилотирования. Согласно заявлению Восточного межрегионального Следственного управления СК на транспорте, по факту крушения Ми-8Т было назначено более 100 судебных экспертиз.

Специалисты Росавиации начали проверку деятельности авиакомпании «Витязь-Аэро», владевшей воздушным судном. Основное внимание уделяется подготовке лётных экипажей, а также выполнению рекомендаций, которые были даны после катастрофы 2021 года, когда вертолёт Ми-8 потерпел крушение на Курильском озере. 7 октября пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко сообщил, что ведомство отозвало у «Витязь-Аэро» сертификат на обслуживание вертолётов Ми-8. Соответствующее решение принято по предложению Ространснадзора, специалисты которого в ходе проверки выявили грубые нарушения воздушного законодательства.