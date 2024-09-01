Петропавловск-Камчатский, 1 сентября, 2024, 10:36 — ИА Регнум. На Камчатке обнаружены обломки пропавшего днём ранее вертолёта Ми-8Т, сообщило МЧС.

Petrov Sergey/Global Look Press

«С воздуха обнаружены обломки пропавшего ранее вертолёта», — говорится в Telegram-канале ведомства.

По информации министерства, обломки находятся на высоте 900 метров вблизи места, где последний раз экипаж выходил на связь.

Как передавало ИА Регнум, на борту пропавшего Ми-8Т находились 22 человека: 19 пассажиров и три члена экипажа. В числе пассажиров были финансовый директор Российского футбольного союза (РФС) Арсений Замятин и его жена.

Накануне вертолёт авиакомпании «Витязь-Аэро» вылетел из района вулкана Вачкажец в село Николаевка под Елизово. Вскоре после вылета, в 16:15 по местному времени (07:15 мск), связь с пилотами пропала. СК России возбудил уголовное дело по факту авиаинцидента.

МЧС задействовало в поисках наземную группировку спасателей и вертолёт, однако облёт территории не дал результата из-за низкой облачности. В свою очередь Росавиация направила на поиски воздушного судна самолёт Ан-26.