Москва, 14 октября, 2024, 00:39 — ИА Регнум. США в оперативном режиме решили выделить Израилю батарею ПВО THAAD, оставив Украину без поддержки. Украинское руководство получило очередную «оплеуху». С таким мнением выступил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

ИА Регнум Рамштайн, Байден, Зеленский

«Израиль получит американскую систему ПВО, Украина — подождёт. После отмены Рамштайна с (президентом США Джо. — Прим. ред.) Байденом (глава киевского режима Владимир. — Прим. ред.) Зеленский получил ещё одну звонкую оплеуху», — отметил он в Telegram-канале.

По словам дипломата, все требования Зеленского о немедленной поставке Киеву систем ПВО Patriot остались без внятного ответа из Вашингтона, при этом Тель-Авив получил быстрый положительный отклик.

Мирошник добавил, что в Киеве продолжат фантазировать о «стратегических американских партнёрах», но действия говорят без слов, особенно украинцам, которые верят в готовность США пойти на всё ради победы и благополучия Украины.

Как сообщало ИА Регнум, 13 октября в Пентагоне заявили о поручении Байдена отправить в Израиль батарею противовоздушной обороны THAAD вместе с военными. В минобороны США отметили, что решение направлено на укрепление противовоздушной обороны Израиля после атак Ирана 13 апреля и 1 октября. Кроме того, батарея усилит интегрированную систему обороны ЦАХАЛ.

Зеленский 3 октября признал неготовность союзников Киева сбивать российские ракеты. После встречи с новым генсеком НАТО Марком Рютте он добавил, что с получением членства Украины в Североатлантическом альянсе, а также с поставками западного вооружения и систем ПВО есть сложности. При этом украинские партнёры, обратил внимание Зеленский, защищают Израиль. Совместный перехват иранских ракет не отличается от перехвата российских, добавил он.

Заседание контактной группы по оказанию военной помощи Украине должно было состояться на американской военной базе «Рамштайн» в Германии и было отменено из-за решения Байдена и главы Госдепа США Энтони Блинкена остаться в стране на фоне урагана «Милтон». На встрече планировалось обсудить вопрос о возможном предоставлении Киеву «разрешения» на удары дальнобойным оружием вглубь территории РФ.