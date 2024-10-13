Вашингтон, 13 октября, 2024, 19:25 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден поручил министру обороны Ллойду Остину отправить в Израиль батарею противовоздушной обороны (ПВО) THAAD вместе с военными. Об этом говорится в опубликованном на сайте заявлении пресс-секретаря оборонного ведомства Пэта Райдера.

The U. S. ArmyRalph Scott/Missile Defense Agency/U. S. Department of Defense

«По указанию президента министр Остин санкционировал развёртывание в Израиле батареи противовоздушной обороны (THAAD) и связанного с ней экипажа из военнослужащих США», — говорится в заявлении Пентагона.

Отмечается, что отправка батареи и военных призвана укрепить противовоздушную оборону Израиля после атак Ирана 13 апреля и 1 октября. В Пентагоне отметили, что батарея также усилит интегрированную систему обороны ЦАХАЛ.

«Эти действия подчёркивают непоколебимую приверженность Соединённых Штатов обороне Израиля и защите американцев в Израиле от любых дальнейших атак баллистических ракет со стороны Ирана», — добавили в оборонном ведомстве США.

Как передавало ИА Регнум, США в ходе обсуждений с Израилем вариантов возможного ответного удара на ракетную атаку Ирана назвали определённые объекты, не рекомендовав Тель-Авиву выбирать их в качестве цели. По данным телерадиокомпании Kan, Вашингтон предложил в обмен «компенсационный пакет», включающий широкую дипломатическую и дополнительную военную поддержку Израиля. Кроме того, в Израиль прибыл глава Центрального командования Вооружённых сил США генерал Майкл Курилла.

Вечером 1 октября Иран в качестве мести за гибель лидера ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы нанёс массированный ракетный удар по территории Израиля. По информации Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), со стороны Ирана было выпущено более 180 баллистических ракет, но израильские средства противовоздушной обороны перехватили большинство из них. 5 октября ЦАХАЛ признала, что в результате ракетного удара поражены авиабазы Неватим и Тель-Ноф израильских военно-воздушных сил. При этом уточнялось, что попадание по объектам не повлияло на боеготовность израильских войск.

Израильское военно-политическое руководство пообещало соответствующим образом ответить на иранскую атаку. Сообщалось, что Израиль рассматривает множество вариантов ответа. В их числе — ограниченные стратегические удары по формированиям и подразделениям Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана в Йемене или Сирии, удары по нефтяному сектору или объектам иранской ядерной программы.