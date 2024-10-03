Киев, 3 октября, 2024, 18:44 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что союзники Киева не готовы сбивать российские ракеты и дроны.

AP/TASS

«Что касается союзников, готовы ли они сбивать? Работаем с ними, пока что они не готовы», — заявил Зеленский 3 октября в видеообращении, опубликованном в социальной сети Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) после встречи с новым генсеком НАТО Марком Рютте.

Глава киевского режима также признал, что с получением членства Украины в НАТО, а также с поставками западного вооружения и систем ПВО есть сложности.

В этот же день, 3 октября, Зеленский обратил внимание на то, что союзники Киева защищают Израиль. В социальной сети Х (бывшая Twitter) он написал, что совместный перехват иранских ракет не отличается от перехвата российских.

Как сообщало ИА Регнум, Рютте 3 октября прибыл с визитом в Киев в качестве нового главы НАТО. Рютте 1 октября заявил, что Украина должна получить обещанное ей место в альянсе. На это официальный представитель МИД России Мария Захарова 2 октября заявила, что от нового генсека НАТО Москве стоит ожидать только усиления антироссийской политики.

Глава МИД России Сергей Лавров 28 сентября заявил, что Зеленский хочет напрямую вовлечь НАТО в боевые действия против России. Дипломат отметил, что схожим образом ведут себя власти Израиля, пытающиеся втянуть США в бои на Ближнем Востоке.

В ночь на 1 октября Израиль объявил о начале наземной операции на юге Ливана. По утверждению израильской армии, это будут локализованные рейды, призванные уничтожить объекты инфраструктуры движения «Хезболла». Вечером 1 октября военные Ирана осуществили массированную ракетную атаку на Израиль, выпустив порядка 400 ракет.