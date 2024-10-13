Москва, 13 октября, 2024, 18:06 — ИА Регнум. Национальная команда Кубы хочет отыграться со сборной России за разгромное поражение в первом товарищеском матче. Об этом заявил директор по развитию Кубинской ассоциации футбола Хосе Юлиер Эрранс.

Елена Афонина/ТАСС

«Хотели бы сыграть со сборной России ответный матч. Игра будет возможна на Кубе в следующем году», ― сообщил в беседе с Sport24 Эрранс.

Он добавил, что команда постарается провести эту товарищескую встречу в официальные даты Международной федерации футбола (ФИФА).

Как сообщало ИА Регнум, 20 ноября 2023 года состоялся первый товарищеский матч России и Кубы. Он прошёл на футбольном поле стадиона «Волгоград Арена». До этого российская и кубинские сборные никогда в истории не играли вместе. В 1980 году олимпийская команда СССР встречалась с кубинцами в Москве, обыграв их со счётом 8:0.

Матч в Волгограде также закончился с разгромным счётом 8:0 в пользу команды Валерия Карпина. В первом тайме российская сборная забила сопернику три мяча, отличились Иван Обляков, Александр Головин и Антон Миранчук. После перерыва забивали также Александр Сильянов, Александр Соболев, Данил Пруцев, Никита Кривцов и Андрей Мостовой.

ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в марте 2022 года приняли решение отстранить сборные России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Позднее Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал постановление, согласно которому отстранение российских команд от соревнований не является дискриминационным.

5 сентября российские футболисты в Ханое победили команду из Вьетнама в товарищеском матче со счётом 3:0. Через два дня планировался мачт со сборной Таиланда, но его отменили из-за непогоды.

В ноябре может состояться товарищеский матч футбольных сборных России и Сирии. Как заявил Директор по коммуникациям Сирийской ассоциации футбола Эмад Амири, по проведению встречи активно ведутся переговоры с Российским футбольным союзом. Не исключено, что матч проведут в России.

В Пакистанской федерации футбола (ПФФ) 5 октября заявили, что национальная сборная не будет проводить матч с Россией, но на игру могут отправить команду из футболистов разных клубов.