Волгоград, 20 ноября, 2023, 21:53 — ИА Регнум. Сборная России по футболу 20 ноября в товарищеском матче обыграла команду Кубы со счётом 8:0. Игра прошла в Волгограде.

РИА Новости / Александр Вильф

Как сообщало ИА Регнум ранее, сборная России вышла на матч в следующем составе: вратарь Матвей Сафонов, защитники Александр Сильянов, Александр Солдатенков, Максим Осипенко, Сергей Волков, полузащитники Антон Миранчук, Далер Кузяев, Даниил Глебов, Александр Головин, Иван Обляков, нападающий Фёдор Чалов.

По ходу встречи на поле в составе российской команды появились также Александр Черников, Никита Кривцов, Сергей Пиняев, Данил Пруцев, Андрей Мостовой и Александр Соболев.

В первом тайме российская сборная забила сопернику три мяча, отличились Обляков, Головин и Миранчук. После перерыва забивали также Сильянов, Соболев, Пруцев, Кривцов и Мостовой.

Товарищеская встреча сборных по футболу Кубы и России позволит кубинцам почувствовать высокий уровень профессионализма, отмечал ранее бывший игрок «Зенита» и сборной России Владислав Радимов. Без нынешней непростой политической ситуации подобная игра была почти невозможна, считает он. Кубинская сборная занимает 169-е место в рейтинге ФИФА. Команды России и Кубы никогда ранее не встречались.

Сборная России по футболу будет играть с теми соперниками, с которыми договорился Российский футбольный союз, отмечал ранее главный тренер сборной Валерий Карпин, отвечая на вопрос о предстоящем матче и выборе соперника.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 12 октября сборная России в товарищеском матче в Москве со счётом 1:0 обыграла команду Камеруна, а 16 октября в турецкой Анталье сыграла со счётом 2:2 со сборной Кении.