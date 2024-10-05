Москва, 5 октября, 2024, 15:46 — ИА Регнум. Сборная Пакистана по футболу отказалась проводить товарищеский матч со сборной России, запланированный на октябрь. Об этом 5 октября в беседе с изданием Sport24 сообщил менеджер по связям с общественностью Пакистанской федерации футбола (ПФФ) Мухаммад Яшал Мажар.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

Он объяснил такое решение нехваткой времени на сбор команды, судей и решение логистических вопросов. При этом Мажар подчеркнул, что сборная готова провести товарищеский матч в ноябре.

«Перенос игры на ноябрь связан с тем, что многие игроки нашей сборной находятся за границей. Федерации нужно время, чтобы собрать команду и провести эффективную подготовку», — отметил представитель федерации.

По его словам, ПФФ предложила запланировать матч в ноябрьское окно ФИФА и передала этот запрос в Российский футбольный союз (РФС).

«Мы ждём от них ответа для согласования даты и места проведения игры», — добавил Мажар.

Как сообщало ИА Регнум, Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в марте 2022 года приняли решение отстранить сборные России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Позднее Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал постановление, согласно которому отстранение российских команд от соревнований не является дискриминационным.

В декабре 2023 года исполнительный комитет РФС проголосовал против перехода из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК). Все члены исполкома посчитали, что нет смысла в переходе без гарантий от ФИФА.

5 сентября российские футболисты в Ханое победили команду из Вьетнама в товарищеском матче со счётом 3:0. Через два дня планировался мачт со сборной Таиланда, но его отменили из-за непогоды.

В июле посол РФ в Замбии Азим Ярахмедов заявил о планах сборной России провести в сентябре или октябре товарищеский матч с национальной командой этой африканской страны. По словам дипломата, футбольные союзы России и Замбии уже достигли соответствующей договорённости.

Сборная России по футболу в начале мая победила команду Белоруссии в товарищеском матче в Минске. Встреча проходила на Национальном олимпийском стадионе «Динамо» и завершилась со счётом 4:0 в пользу россиян.