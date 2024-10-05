Дамаск, 5 октября, 2024, 17:00 — ИА Регнум. В ноябре может состояться товарищеский матч футбольных сборных России и Сирии. Об этом 5 октября заявил Директор по коммуникациям Сирийской ассоциации футбола Эмад Амири.

Максим Богодвид/РИА Новости

По его словам, по проведению встречи активно ведутся переговоры с Российским футбольным союзом.

«Мы находимся на финальной стадии и уже согласовали дату матча — 19 ноября. Идут переговоры по месту проведения игры», — процитировал Амири портал Sport24.

Он не исключил, что матч проведут в России. Однако пока никакие официальные документы не подписаны.

Ранее сборная Пакистана по футболу отказалась проводить товарищеский матч со сборной России, запланированный на октябрь. Причиной стала нехватка времени на сбор команды, судей и решение логистических вопросов. При этом национальная команда готова провести встречу в ноябре.

В сентябре у российской футбольной сборной были запланированы два матча в рамках товарищеского турнира с командами Вьетнама и Таиланда. 5 сентября российские футболисты в Ханое победили команду из Вьетнама в товарищеском матче со счётом 3:0. Через два дня планировалась игра с таиландцами, но её отменили из-за непогоды.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в марте 2022 года приняли решение отстранить сборные России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.